Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vs Tab S7+: quale comprare?

La serie Galaxy Tab S8 è stata presentata ieri durante l'evento Galaxy Unpacked 2022. È composta da tre tablet: Tab S8, Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Questo è il vero erede del Galaxy Tab S7+ e offre vari miglioramenti sotto tutta la linea. Ma vale davvero la pena passare dal vecchio modello a questo?

Samsung: Galaxy Tab S8 vs Tab S7+

Entrambi i tablet sono dotati di corpo in metallo e protezione dello schermo Gorilla Glass. Tuttavia, il display Super AMOLED da 14,6 pollici del Galaxy Tab S8 Ultra è molto più grande dello schermo Super AMOLED da 12,4 pollici del Tab S7+. Entrambi hanno risoluzione QHD+, HDR10+, S Pen in bundle e quattro altoparlanti.

Quando si tratta di fotocamere, Samsung ha apportato enormi miglioramenti alla fotocamera frontale in modo che le persone possano fare videochiamate e conferenze migliori. Dispone di due selfiecam da 12 MP che registrano in 4K a 60 fps e possono mantenere automaticamente il viso dell'utente al centro dell'inquadratura anche quando questo si muove.

Nella parte posteriore, entrambi i tablet hanno una fotocamera principale da 13 MP con messa a fuoco automatica, ma il Galaxy Tab S8 Ultra può registrare video 4K a 60 fps mentre il Galaxy Tab S7+ no. Il nuovo tablet ha anche una lente ultrawide con risoluzione leggermente superiore (6 MP contro 5 MP).

Samsung ha dotato il suo nuovo tablet di punta del processore Snapdragon 8 Gen 1, di 8 GB/12 GB/16 GB di RAM e di 128 GB/256 GB/512 GB di spazio di archiviazione, oltre ad uno slot per schede microSD.

Funziona anche con Android 12 pronto all'uso e riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro. Il Tab S7+ verrà aggiornato fino ad Android 15 invece.

Entrambi i tablet sono dotati di 5G (nei modelli 5G), GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth e una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C. Il Galaxy Tab S8 Ultra è dotato anche di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Nonostante la batteria più grande da 11.200 mAh del nuovo tablet, probabilmente durerà quanto il Galaxy Tab S7+ poiché ha un display più grande che consuma più energia.

Conclusioni

Se siete persone che usufruiscono molto dei contenuti presenti sulle piattaforme on demand e fate molte videochiamate, il Galaxy Tab S8 Ultra è la scelta migliore… anche se non costa poco. Su Amazon si trova a 1299,00€ in preordine. Registrandolo sul sito Samsung Members, otterrete una cover con tastiera davvero utile. In confezione invece, riceverete gratuitamente la S Pen.