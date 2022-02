Samsung S22: tutti lo vogliono, l'azienda corre ai ripari

Secondo quanto riferito, Samsung pare che stia pensando di aumentare la produzione della serie Galaxy S22 per far fronte ad una domanda incredibile. Ad oggi, l'adozione è stata da record. Dopo aver svelato la line-up, gli utenti stanno cercando di acquistare i terminali in lungo e largo, preordinandoli da Amazon o dal sito ufficiale della compagnia. Nelle prossime settimane quindi, la società rischia di trovarsi con una domanda alle stelle ma senza i dispositivi necessari da spedire. Ecco cosa intende fare per porvi rimedio.

Samsung aumenterà la produzione dei nuovi Galaxy S22

La serie Samsung Galaxy S22 dovrà sopportare la continua carenza di semiconduttori, con i modelli S22 e S22+ che verranno ritardati probabilmente a causa di ciò. Il CEO dell'azienda ha recentemente visitato anche gli impianti di produzione in Vietnam per assicurarsi che vi siano abbastanza unità per il mercato.

Per far fronte alla crisi, Samsung ha aumentato del 20% la produzione di Galaxy S22, ha rivelato un rapporto di The Elec. Ora è prevista la produzione di un totale di 30 milioni di smartphone, di cui 12 milioni saranno S22 standar. A questo modello si devono aggiungere ulteriori 8 milioni di unità S22+ e 10 milioni di unità dell'S22 Ultra. A proposito: questo modello segnaliamo che è ancora disponibile su Amazon per il preorder a 1279,00€. Affrettatevi prima che terminino le scorte ancor prima di arrivare in commercio.

È chiaro che Samsung si aspetta che la sua serie Galaxy S22 venga venduta come il pane, anche se non mancano i problemi. La line-up appena svelata ha affrontato molte delle critiche, ma al momento non si sa se queste incideranno o meno sulle spedizioni dei terminali. Staremo a vedere.

Indipendentemente da ciò, ci si aspetta che il mercato globale degli smartphone si riprenda nel corso dell'anno corrente. In più, S22 Ultra rappresenta – in parte – il ritorno della leggendaria serie Note.

I fornitori di componenti di Samsung Electronics producono parti per il primo lotto della serie Galaxy S22 da novembre dello scorso anno. Il piano dei volumi dei modelli dovrebbe cambiare a seconda della reazione iniziale del mercato. Vi terremo aggiornati.