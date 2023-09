Samsung Galaxy Tab S8 al MINIMO STORICO su Amazon è IMPERDIBILE (-38%)

Il Samsung Galaxy Tab S8, grazie a questa nuova offerta Amazon, diventa oggi il tablet Android da comprare. Si tratta di un modello completo, veloce e con un software sempre più ottimizzato grazie all’ottimo lavoro svolto da Samsung. Grazie alla promozione in corso, il tablet è acquistabile al prezzo scontato di 587 euro, con uno sconto del 38% e con la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili con carta di debito (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali). L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S8 al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Tab S8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta, infatti, di un tablet Android davvero completo. Alla base del progetto c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche la presenza di un ampio display da 11 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il tablet ha una batteria da 8.000 mAh e include anche la S-Pen. C’è una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI e modalità DeX a disposizione dell’utente.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 al prezzo scontato di 587 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per il tablet. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

