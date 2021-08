Samsung Galaxy Tab S6 Lite torna in promozione su Amazon a soli 265,90€. Attraverso il ribasso del 34% riesci a risparmiare ben 134,00€ sul prezzo di partenza e avere un dispositivo ottimo con una spesa più che giusta.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un tablet che ti fa sognare: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Se sei alla ricerca di un tablet perfetto per svago, studio e lavoro ti trovi nel posto giusto. Samsung Galaxy Tab S6 Lite si adatta a tutte le tue esigenze e si trasforma in un vero e proprio quaderno su cui puoi prendere appunti grazie alla S Pen inclusa in confezione.

Con il suo display da 10.4 pollici e risoluzione WUXGA+ non solo ti godi i contenuti in streaming in grande qualità, ma hai a disposizione uno spazio di lavoro molto ampio che appare persino più grande grazie alle cornici sottili.

Hai a tuo favore un processore Octa Core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibili per scaricare applicazioni, giochi e programmi vari. Praticamente lo utilizzerai senza mai avere ritardi o dover attendere tempi di attesa infiniti.

Ovviamente non mancano all'appello né le fotocamere frontali e posteriori né una batteria megagalattica. Quest'ultima ha una capacità di 7040 mAh e significa che passi un giorno fuori casa senza problemi e senza dover andare alla ricerca di un caricatore. In più ha la ricarica rapida.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen inclusa a soli 265,90€ su Amazon. Lo ricevi in pochissimi giorni e gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente Standard.

Ps: se vuoi lo paghi anche a rate a Tasso Zero scegliendo Confidis come modalità di pagamento.

Tablet