Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra: spuntano le nuove immagini

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova serie Samsung Galaxy Tab S10 potrebbe includere solo due tablet, vale a dire Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, portando all’esclusione del modello standard dalla configurazione finale.

Questa eventualità sarebbe confermata da alcune immagini promozionali trapelate nelle ultime ore, che mostrano le due sopracitate unità con un design molto simile a quello della serie Galaxy Tab S9.

Sono questi i nuovi Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra?

Diamo intanto uno sguardo ai render, condivisi dai colleghi di Android Headlines (purtroppo, a risoluzione tutt’altro che ottimale):

Immagini

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra continua a presentare il tipico notch sul display, mentre la versione Plus mantiene un design senza tacca. Le varianti di colore trapelate includono argento per il Plus e grafite per l’Ultra. Le specifiche dei nuovi tablet sono ancora in parte un mistero, ma grazie alla certificazione 3C in Cina, sappiamo che entrambi i modelli supporteranno la ricarica cablata da 45 W, in linea con la serie Tab S9. Tuttavia, come di consueto ormai per i dispositivi di fascia alta, il caricabatterie non sarà incluso nella confezione e dovrà essere acquistato separatamente.

Una delle novità più interessanti riguarda il processore. A differenza delle precedenti generazioni, che hanno sempre utilizzato i chip Snapdragon di Qualcomm, Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra potrebbero essere equipaggiati con il SoC Dimensity 9300+ di MediaTek. In sintesi, le anticipazioni diffuse finora indicano un aggiornamento piuttosto “conservativo" per la serie Samsung Galaxy Tab S10, tuttavia bisognerà attendere l’annuncio ufficiale per ottenere ogni conferma e scoprire se il modello base verrà definitamente escluso.