Brutte notizie per chi attende il nuovo Samsung Galaxy Tab S10

Il colosso sudcoreano avrebbe deciso di apportare alcune modifiche alla futura gamma di Samsung Galaxy Tab S10, che tuttavia potrebbero far storcere il naso ad una certa fascia di consumatori appassionati dei tablet prodotti dall’azienda.

Secondo quanto riportato da Gizmochina, non verrà introdotto un modello standard nella serie. Invece, saranno normalmente disponibili le alternative Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Nessun Samsung Galaxy Tab S10 all’orizzonte

Il database IMEI di Gizmochina ha finora certificato l’esistenza di due modelli, ossia i sopracitati Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. A sei mesi di distanza, non vi è ancora nessuna traccia del tablet in versione base. Questo lascerebbe pochi dubbi in merito all’intenzione di escludere il normale Samsung Galaxy Tab S10 dalla prossima gamma.

Tale scelta potrebbe scaturire da diverse motivazioni, specie analizzando la richieste di mercato: al cospetto delle unità Plus e Ultra, il modello standard è sempre rimasto un po’ in ombra. Oltretutto, bisognerebbe considerare anche le differenze a dir poco minime tra la versione base e quella Plus, riguardanti principalmente la dimensione dello schermo.

Da non trascurare le strategie di mercato attuate dalla diretta concorrenza: si pensi ad Apple e alle sole due versioni dell’iPad Pro. Sotto questo punto di vista, Samsung potrebbe aver tratto ispirazione allo scopo di “snellire” la futura famiglia di tablet che, alla luce degli indizi trapelati finora, rischia davvero di fare a meno di un componente.

Per avere risposte certe, è necessario attendere qualche mese per assistere alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10 (senza il “piccolo” di casa… forse).