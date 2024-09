Samsung Galaxy Tab S10: non sarebbe male un display antiriflesso

Cresce l’attesa per i nuovi tablet della serie Samsung Galaxy Tab S10, pur non essendoci differenze clamorose rispetto ai modelli di passata generazione.

Tuttavia, uno specifico dettaglio costruttivo potrebbe essere molto apprezzato dagli utenti: Samsung starebbe pensando di integrare un display antiriflesso sia su Galaxy Tab S10 Plus e sia su Galaxy Tab S10 Ultra.

Novità per Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra hanno già fatto bella mostra di sé online: nelle numerose immagini che abbiamo condiviso con voi, è evidente una forte somiglianza estetica rispetto alle unità della serie Galaxy Tab S9. Si spera quindi che un nuovo display possa fare la differenza.

Secondo quanto riportato da Android Headlines, i rispettivi schermi da 12,4 pollici e 14,6 pollici otterranno un trattamento antiriflesso. I dettagli su come funzionerà questa tecnologia non sono ancora chiari, ma tale caratteristiche porterebbe di sicuro ad un miglioramento dell’esperienza visiva.

Già su Samsung Galaxy S24 Ultra abbiamo potuto apprezzare un vetro Gorilla Armor con rivestimento antiriflesso, che si è dimostrato particolarmente efficace per il suo scopo. Tuttavia, non ci sono indicazioni precise su come quest’ultimo verrebbe sfruttato per i tablet, considerando la maggiore dimensione dei due pannelli.

Fra le altre cose, sappiamo che Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra offriranno certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, una scocca in Enhanced Armor Aluminum e un design leggermente più sottile. Lo spessore dei dispositivi sarà di 5,6 mm per il Tab S10+ e 5,4 mm per il Tab S10 Ultra.

Ricordiamo infine che il lancio dei nuovi tablet Samsung è imminente ma, purtroppo, non ci sarà il modello standard a completare la gamma.