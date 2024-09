Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra, ora sappiamo tutto: immagini e specifiche

Immagini, specifiche, caratteristiche e dettagli: Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra non hanno più segreti, grazie a un importante leak pubblicato dal portale Android Headlines. Dopo le indiscrezioni sui prezzi, emergono nuove informazioni sui prossimi tablet di punta di Samsung, lasciando davvero poco spazio all’immaginazione.

Design con notch, cornici sottili e lati curvi

A colpo d’occhio, i design di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra appaiono piuttosto simili tra loro: l’unica differenza sono le cornici più sottili della versione Ultra e la presenza di una sorta di notch centrale nella parte superiore (quando orientato orizzontalmente) del display.

Entrambi avranno due fotocamere sul retro e lati piatti tutto attorno, che curvano leggermente verso i bordi. Le immagini mostrano anche un corpo piuttosto sottile, nonché input per la penna stilo. Non mancano gli altoparlanti stereo, posizionati sia nel lato superiore che in quello inferiore.

Batteria enorme, schermo anti-reflection

Passiamo alle specifiche tecniche. Samsung Galaxy Tab S10 Plus offrirà fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il modello Ultra verrà venduto con 16 GB di RAM massima e fino a 1 TB di memoria interna. In entrambi i casi, sarà possibile espandere lo spazio di archiviazione, probabilmente attraverso una scheda microSD.

Sotto la scocca del modello Plus abbiamo una batteria da ben 10.090 mAh, poco più il modello Ultra che invece offrirà 11.200 mAh. Sul retro di entrambi i dispositivi una fotocamera principale da 13 MP, supportata da un sensore ultrawide da 8 MP. Due, invece, le fotocamere sullo schermo anteriore del modello Ultra: una è grandangolare (presente anche nel modello Plus), l’altra ultra-grandangolare, entrambe da 12 MP.

Tra i display, quello di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sarà più grande: un Dynamic AMOLED 2X anti-reflection da 14,6 pollici; per il modello Plus, si scende a 12,4 pollici. Entrambi i dispositivi saranno forniti con certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, oltre a telaio in alluminio. Il modello Ultra supporterà Wi-Fi 7, mentre il “fratello” minore Plus sarà limitato a Wi-Fi 6E.

Due colorazioni, più tutto il pacchetto Galaxy AI

Ci saranno leggere differenze di peso tra i modelli 5G e Wi-Fi: questi ultimi saranno più leggeri. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra peserà 718 grammi (Wi-Fi) e 723 grammi (5G) e misurerà 208,6 x 326,4 x 5,4 millimetri; Samsung Galaxy Tab S10 Plus, invece, ne peserà 571 (Wi-Fi) e 576 (5G), le misure saranno 185,4 x 285,4 x 5,6. Entrambi saranno forniti di connessione Bluetooth 5.3.

Due le colorazioni, uguale per tutti e due i modelli: Moonstone Gray e Platinum Silver. Faranno parte del pacchetto, naturalmente, anche tutte le funzionalità Galaxy AI. Ovviamente, trattandosi di un leak, è sempre bene prendere queste informazioni con le pinze – almeno fino a comunicazione ufficiale da parte di Samsung.