Samsung Galaxy Tab A9+ a PREZZO REGALO su Amazon (-32%)

Se vuoi acquistare un tablet che offra ottime prestazioni ma non sei disposto a svenarti, sono certo che l’offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 211 euro, invece che 309 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto spaventoso del 32% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 98 euro sul totale. Questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico, per cui fai alla svelta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A9+ a un prezzaccio

Non ci sono dubbi, ora il rapporto qualità prezzo è davvero vantaggioso. Anche perché questo è un ottimo tablet, molto performante. Monta un processore Octa-core di Qualcomm supportato da 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e il sistema operativo Android 13. Mentre come memoria interna ci sono ben 128 GB.

Ha un corpo robusto e leggero, con un peso di soli 491 grammi e uno spessore di appena 6,9 mm. Puoi vedere i tuoi contenuti in uno splendido display LCD da 11 pollici con refresh rate a 90 Hz per immagine sempre perfettamente fluide. Ha una mega batteria da 7.040 mAh che non si esaurisce mai e si ricarica alla velocità della luce.

Un vero affare da non perdere. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 211 euro, invece che 309 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.