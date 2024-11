Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici con Android 13 al minimo storico

Hai deciso di acquistare un tablet Android ma non sai bene quale scegliere tra quelli a disposizione? Vorresti qualcosa di performante ma non troppo costoso? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici a soli 217 euro, invece che 269 euro.

Ebbene sì, anche se forse potresti non vederlo, sul prezzo originale c’è uno sconto del 19% che quindi oggi porta il prezzo al più basso finora registrato. È chiaro che questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 43,40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A9+ a questo prezzo è un best buy

Di tablet ce ne sono davvero tanti in circolazione ma Samsung Galaxy Tab A9+ detiene in questo momento sicuramente il migliore rapporto qualità prezzo. Grazie a un ampio display da 11 pollici con cornice sottile potrai goderti i tuoi contenuti sempre al meglio. I colori sono brillanti e vividi ed è anche dotato di ottimi altoparlanti per un audio eccellente.

In questa versione avrai ben 128 GB di memoria interna che potrai volendo anche espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. E gode di 8 GB di RAM che sostengono l’ottimo processore Octa core. Possiede anche una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre questa è la versione 5G e quindi potrai inserire una scheda Sim per navigare su Internet in qualsiasi momento.

Non c’è davvero tempo da perdere perché come ti dicevo a questa cifra andrà a ruba. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici a soli 217 euro, invece che 269 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.