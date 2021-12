Samsung Galaxy Tab A8 2021: arriva un nuovo tablet LOW COST

Galaxy Tab A8 2021 compare in rete: ecco le specifiche complete, i prezzi ufficiali e molto altro. Il debutto del nuovo tablet low cost di casa Samsung è alle porte.

Samsung Galaxy Tab A8: cosa sappiamo al momento?

Negli ultimi mesi diversi rumor relativi al tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021 sono emersi sul web. È stato recentemente individuato in siti di certificazione come Bluetooth SIG, Wi-Fi Alliance, FCC, BIS e TUV Rheinland. Ora, il tipster Snoopy Tech ha condiviso tutte le specifiche del tablet, il che indica che il suo lancio potrebbe essere vicino.

Galaxy Tab A8 Full Specs:

10.5" 2,00 x1200 LCD 60Hz

UniSOC-T618 (Wi-Fi or LTE)

4 GB RAM + 32/64/128 GB

8 MP Rear + 5 MP Front

7,040mAh + 15W

Quad Speakers

476g and 6.9 mm thick pic.twitter.com/pXgrWXW5Fk — Snoopy (@_snoopytech_) December 8, 2021

Il nuovo leak rivela che il Galaxy Tab A8 2021 avrà un display LCD da 10,5 pollici capace di offrire una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Sarà dotato dal chip Unisoc T618 e arriverà nelle varianti Wi-Fi/LTE.

Il Tab A8 2021 verrà fornito con 4 GB di RAM e 32 GB / 64 GB / 128 GB di spazio di archiviazione. Sarà supportato da una batteria da 7.040 mAh con fast charge da 15 W. Sarà dotato di quattro altoparlanti.

Sul fronte della fotografia, il Galaxy Tab A8 2021 offrirà agli utenti una snapper frontale da 5 megapixel e una lente posteriore da 8 megapixel. Il dispositivo peserà 476 grammi e misurerà solo 6,9 mm di spessore.

Le varianti di archiviazione del Galaxy Tab A8 2021 avranno un prezzo compreso tra 240 euro (~$272) e 360 ​​euro (~$407). Arriverà in colorazioni come oro rosa, grigio e argento. Come accennato in precedenza, sarà disponibile nelle edizioni Wi-Fi e LTE.

Cosa dite? Vi interessa? Lo aspetterete o prenderete uno dei modelli attuali presenti in commercio? L'A7 Lite per esempio, si trova a 125,99€ su Amazon.