Samsung Galaxy Tab A8: il debutto è alle porte

Samsung Galaxy Tab A8 2021 ha appena ottenuto la certificazione da FCC, BIS, TÜV Rheinland . Di fatto, il nuovo tablet low cost dell'OEM sudcoreano è prossimo al debutto.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021): facciamo il punto

Parliamo del tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021 da settembre. Quasi due mesi dopo, il tablet viene certificato da tre diversi enti di certificazione, ovvero FCC, TÜV Rheinland e BIS. Diamo un'occhiata a cosa hanno da dire queste indiscrezxioni.

Dagli elenchi di Geekbench, sappiamo che il tablet arriverà nelle varianti solo WiFi e LTE con rispettivamente i numeri di modello SM-X200 e SM-X205. Tuttavia, finora solo la versione LTE è stata certificata da FCC.

Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland rivela che il tablet sarà supportato da una batteria da 7.040 mAh. Sfortunatamente, supporterà solo la ricarica da 7,8 W (1,5 A) e quindi ci vorrà più tempo per fare rifornimento.

Secondo i rapporti precedenti, il Galaxy Tav A8 2021 sfoggerà un design del corpo in metallo con quattro altoparlanti, una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Sfoggerà un pannello LCD FHD+ TFT da 10,4 pollici e misurerà 246,7 x 161,8 x 6,9 mm di dimensioni.

Il dispositivo sarà caratterizzato da una singola fotocamera posteriore da 8 MP e da un'unica snapper sefleie da 5 MP. Sarà alimentato da un SoC UNISOC T618 e eseguirà Android 11. Ultimo ma non meno importante, sarà disponibile in tre colori (argento, grigio, oro).

Il Galaxy Tab A8 2021 molto probabilmente diventerà ufficiale in sordina come i precedenti tablet entry-level dell'OEM sudcoreano. Al contrario, ci sarà una grande presentazione per i modelli di punta S8, S8 + e S8 Ultra.