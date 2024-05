Tablet Lenovo TAB M11 con penna in SOTTOCOSTO su MediaWorld

Il Sottocosto di MediaWorld è arrivato proprio al momento giusto se stai cercando un buon dispositivo tablet da portare con te e che sia in grado di farti esprimere tutta la tua creatività. Acquista ora il Tablet Lenovo TAB M11 a soli 179€, invece di 229€. Uno sconto pazzesco!

Tra l’altro, inclusa nella confezione, hai anche la fantastica penna capacitiva di Lenovo. Questo tablet è stato pensato per te che ami vivere l’intrattenimento a 360 gradi sia a casa che in viaggio. Inoltre, è lo strumento ideale per lo studio. Comodissimo da portare sempre con te grazie anche alla possibilità di inserire una SIM dati.

Tablet Lenovo TAB M11: penna inclusa e tanta potenza

Il Tablet Lenovo TAB M11 è la tua soluzione potente a produttività e intrattenimento. Il processore Octa-core garantisce prestazioni interessanti per un uso quotidiano come streaming, navigazione, videoscrittura e gaming. L’esperienza utente è quindi molto soddisfacente.

Il display da 11 pollici è ampio il giusto per garantirti un intrattenimento di qualità e immersivo insieme a dimensioni compatte per essere pratico da portare sempre con te. La batteria è performante e garantisce un’autonomia molto elevata, fino a fine giornata e oltre.

Attivando la Modalità Lettura avrai la sensazione di leggere su carta. La riduzione di emissione di luce blu è super efficace e garantisce un comfort ai tuoi occhi per lunghe sessioni davanti allo schermo. Approfitta subito del Sottocosto di MediaWorld. Acquistalo adesso a soli 179€, invece di 229€.