Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici in sconto del 42% non ha rivali

Se è da un po’ di tempo che stai girando per negozi ed e-commerce in cerca di un tablet Android dal costo basso senza però sacrificare eccessivamente le prestazioni, oggi l’hai trovato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 163,19 euro, invece che 279,90 euro.

Con lo sconto del 42% come puoi vedere il prezzo scende tantissimo e avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di quasi 117 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A8: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi sul fatto che Samsung Galaxy Tab A8 sia un ottimo dispositivo e dunque, a un prezzo del genere è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Questa è la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. Gode del sistema operativo Android 11 che risulta estremamente fluido e rapido.

Ha un bellissimo display generoso da 10,5 pollici con cornice sottile, un peso di 508 g e uno spessore di 6,9 mm che garantisce la massima maneggevolezza. È dotato di un processore Octa-core dalle ottime prestazioni e possiede 4 altoparlanti con suono surround Dolby Atmos eccezionale per un audio coinvolgente. Gode di una batteria da 6820 mAh con supporto di ricarica rapida da 15 W per riaverlo al 100% in poco tempo.

Sicuramente una delle migliori promozioni per avere un tablet potente spendendo pochissimo. Fai presto però perché si tratta di uno sconto troppo importante per durare a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 163,19 euro, invece che 279,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costa la spedizione sappi che se sei iscritto ad Amazon Prime è tutto gratis. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.