Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) si aggiorna: tutte le novità

Samsung procede senza sosta nel rilascio delle patch di sicurezza di dicembre che in queste ore raggiungono il tablet Galaxy Tab A 10.1 (2019). Secondo le prime informazioni pubblicate in rete, infatti, apprendiamo che il tablet di fascia media del colosso sudcoreano sta ricevendo il firmware T515XXS8CUL2 in Ecuador e in Perù, ma è altamente probabile che la build raggiunga anche il nostro Paese nel giro di qualche settimana.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) abbraccia le patch di dicembre

Oltre alle sopracitate patch di sicurezza di dicembre, all'interno del nuovo firmware è possibile trovare miglioramenti circa l'esperienza utente generale e le performance del device. Gli utenti muniti del tablet di Samsung possono già da adesso controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa ma, nel caso in cui non fosse ancora arrivato, bisognerà attendere la classica notifica OTA che avvisa della disponibilità del nuovo update.

In questi ultimi giorni il team software della One UI sta rilasciando un gran numero di update, soprattutto per quanto riguarda Android 12. Infatti, giusto qualche ora fa, il colosso sudcoreano ha iniziato il rollout del nuovo OS di Google per Samsung Galaxy Z Flip, la serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2 e molti altri.