Samsung Galaxy SmartTag2 (4 Pezzi) al 35% su Amazon: trova oggetti WOW

Approfitta di questa ottima offerta per portarti a casa ben 4 dispositivi in grado di ritrovare gli oggetti che hai smarrito. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy SmartTag2 (4 Pezzi) a soli 84,80 euro, anziché 129,90 euro.

Si tratta di 4 smart tracker tag, o localizzatori, che ti permetteranno di ritrovare qualsiasi cosa tu abbia perso e non sai dove lo hai lasciato. Davvero molto utili e ora a un prezzo veramente più basso. Con lo sconto del 35% puoi risparmiare circa 45 euro sul totale. Un vero affare.

Samsung Galaxy SmartTag2 (4 Pezzi) a prezzo mini

Ormai i localizzatori sono diventati molto comuni e se ne trovano di vario genere ma questi di Samsung sono veramente eccellenti, forse gli uni ci a poter competere con quelli di Apple. A differenza però di questi ultimi, hanno una batteria interna che puoi sostituire e quindi li puoi tenere a vita. E hanno un’autonomia di ben 500 giorni.

Il loro design con asola grande ti permette di agganciarli a qualsiasi cosa, anche al manubrio della bicicletta ad esempio. In questo modo non perdi nulla. Puoi attivare diverse funzioni per ritrovare immediatamente ciò che hai smarrito. Ad esempio se sei a portata Bluetooth puoi far suonare lo smart tracker per ritrovarlo più facilmente.

Sono davvero un’ottima soluzione per evitare di perdere le cose importanti e ora hanno anche un costo molto accessibile. Perciò non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista i tuoi 4 Samsung Galaxy SmartTag2 a soli 84,80 euro, anziché 129,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.