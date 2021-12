Samsung Galaxy S9: arriverà mai l’aggiornamento alla One UI 4

Il ritorno della One UI 4 su Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 ha riportato in carreggiata il team di sviluppo dopo uno scivolone che l’aveva costretto a bloccarne il rilascio, e a tal proposito alcuni utenti si stanno chiedendo se l’aggiornamento della One UI 4 per Samsung Galaxy S9/S9+ vedrà mai la luce del sole. I due smartphone, per quanto ormai vecchi e superati da degni successori, hanno un posto speciale nel cuore di chi si ricorda l’emozione di possedere un device per molti aspetti avveniristico – il display ampio e ad alta risoluzione, per non parlare della doppia fotocamera.

L’aggiornamento della One UI 4 per Samsung Galaxy S9 non arriverà mai

Per quanto in molti sperino che il team di sviluppo riesca in un miracolo, sappiamo con certezza matematica che la One UI 4 per questa generazione di smartphone non è nemmeno da prendere in considerazione. Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy S9 è ormai un device non più aggiornabile ma, fortunatamente, Samsung ha dalla sua una ricca selezione di device perfettamente in grado di soddisfare le esperienze di tutti, anche degli utenti più esigenti.

Cosa offre il mercato?

Vi serve un device di fascia medio-alta con una buona autonomia, prestazioni sempre al top e un rapporto qualità invidiabile? Vi consigliamo di prendere in considerazione questa offerta di Amazon per Samsung Galaxy A52s 5G. Volete puntare al top e non vi interessa attendere l’arrivo di Samsung Galaxy S21 FE o della serie Samsung Galaxy S22? Allora non possiamo non consigliarvi di scegliere queste offerte Amazon sulla serie Samsung Galaxy S21; ogni device è in grado di soddisfarvi a 360°.

Come abbiamo visto, gli smartphone sopracitati sono tutti in lista per ricevere anche la One UI 4.1.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S9 : tutti i prezzi

39,90€ è la miglior offerta in assoluto in questi giorni perseguibile per Samsung Galaxy S9: l'acquisto può essere effettuato presso Trovaprezzi.

Tutte le offerte disponibili oggi, raccolte in una pratica tabella di confronto.