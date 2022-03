Samsung Galaxy S30 6G: vi piacerebbe se fosse così?

In queste ore è emerso un nuovo brevetto di casa Samsung. Si scopre che l'azienda ha brevettato uno smartphone con schermo avvolgente. Sì, se questo vi ricorda qualcosa, ci avete preso. Nel 2019, Xiaomi presentò il concept phone Mi Mix Alpha (mai arrivato sul mercato, purtroppo) e questo patent dell'OEM sudcoreano lo ricorda molto.

Sappiamo che il focus di Samsung è relativo agli smartphone pieghevoli, ma pare che il marchio coreano stia lavroando anche ad un terminale con schermo avvolgente, simile al Mix Alpha e al Mate 30 Pro di Huawei.

Samsung brevetta uno smartphone simile al Mi Mix Alpha

A scoprire questo brevetto ci ha pensato il portale di LetsGoDigital che è stato in grado di scovare il documento di novembre presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Notiamo un design del tutto similare a quello del prototipo di Xiaomi, il quale però, ha avuto problemi di produzione che hanno portato all'annullamento del prototipo stesso.

Questo device, a differenza dell'altro cinese, presenta un display che avvolge totalmente il telaio, facendo sì che non vi siano pulsanti e tasti di alcun genere. Non notiamo cornici e frame laterali; tutto sembra essere fuso in un unica soluzione. Inoltre, il disegno stilistico complessivo ci ricorda quello dell'S22 Ultra.

Oltre agli schermi concettuali, LetsGoDigital ha realizzato una serie rendering di alta qualità in collaborazione con il talentuoso designer Technizo Concept. Al momento è solo un prototipo concept, ma è lecito sognare ad occhi aperti. Potrebbe infatti essere l'estetica del futuro Galaxy S30 6G (per quanto la tecnologia 6G sia troppo acerba per un'imminente debutto).

Vi ricordiamo di prendere questo rumor con “un pizzico di sale”, poiché non sempre i render e i concept arrivano sul mercato. A maggior ragione i brevetti. Le aziende depositano patent in continuazione e solo una piccola percentuale di questi vede poi un debutto commerciale.