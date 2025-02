Samsung Galaxy S25 Ultra sopravviverà a questo rischioso test di caduta?

Samsung Galaxy S25 Ultra si conferma un dispositivo robusto e resistente, come dimostra anche il test di caduta pubblicato nel canale YouTube di PBKreviews.

Dotato di una cornice in titanio e di un vetro Gorilla Armor 2 (leggermente più soggetto a graffi rispetto alla versione precedente, ma più resistente agli urti), Samsung Galaxy S25 Ultra è stato sottoposto a quattro cadute sul cemento dall’altezza di una persona, che hanno impattato sullo smartphone frontalmente, posteriormente, lateralmente e sul lato inferiore.

Samsung Galaxy S25 Ultra è un campione di resistenza

Nonostante i colpi subiti, né il vetro frontale né quello posteriore di Samsung Galaxy S25 Ultra hanno riportato danni. Gli anelli aggiuntivi attorno alle fotocamere, che in precedenti test erano stati rimossi con un coltello, hanno protetto efficacemente le lenti, mantenendole intatte.

Il titanio, materiale scelto per la cornice di Samsung Galaxy S25 Ultra, si è dimostrato molto più affidabile dell’alluminio, subendo solo lievi segni che sono stati facilmente rimossi. Questo cambiamento si è rivelato vincente, soprattutto considerando il fatto che il vetro frontale sia ora completamente piatto, riducendo ulteriormente il rischio di danni diretti. Anche i componenti interni, come le fotocamere con parti mobili, hanno mantenuto la piena funzionalità dopo i test.

PBKreviews ha evidenziato che la resistenza del Samsung Galaxy S25 Ultra è pari, se non leggermente superiore, a quella del suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, è importante notare che i test sono stati condotti su una superficie piana e uniforme: una caduta su un terreno irregolare potrebbe ancora rappresentare un rischio per il vetro, motivo per cui l’uso di una custodia protettiva sarebbe comunque suggerito. Inoltre, il design piatto del display rende ora più facile trovare pellicole protettive adatte.

In sostanza, il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra si conferma uno smartphone solida e performante, ideale per chi cerca un telefono resistente ed in grado di offrire una suite completa di funzionalità innovative, anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.