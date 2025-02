Samsung Galaxy AI su S25 può ricreare perfettamente anche il tuo volto

Nel corso dell’evento Unpacked, Samsung ha svelato le novità di Galaxy AI per la serie Galaxy S25, migliorando diverse funzioni come l’Object Eraser.

Questa feature, integrata nel Generative Edit, permette di rimuovere, ridimensionare o spostare oggetti nelle foto con una precisione sorprendente e rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello dei Samsung Galaxy S25.

Come può Samsung Galaxy AI ricostruire il viso umano in maniera così fedele?

Un esempio eclatante è stato condiviso su X dal tiktoker Parker Burton, che ha mostrato come l’AI di Samsung sia riuscita a rimuovere completamente la mano davanti al suo viso, generando un risultato che rasenta la perfezione in quanto a realismo:

Ma come funziona questa tecnologia? Probabilmente, Galaxy AI utilizza i dati del viso raccolti tramite riconoscimento facciale o da altre foto, ma non è da escludere il contributo di Google. Infatti, diversi recensori con in prova un modello della serie Galaxy S25 hanno testato questa funzionalità senza aver configurato il riconoscimento facciale né scattato alcun selfie, il che suggerisce che l’AI di Samsung possa effettivamente ricorrere ai selfie memorizzati su Google Foto.

Rispetto ad altre funzionalità AI, come l’Add Me di Google che permette di inserirsi in una foto già scattata, la rimozione di oggetti si rivela molto più pratica e versatile. Samsung aggiunge inoltre il watermark generato dall’AI in ogni foto modificata, insieme ai metadati, per segnalare il fatto che l’immagine è stata alterata.

Come ben sappiamo, Galaxy AI non si limita a rimuovere oggetti ma può anche ricrearli. In termini di qualità dei risultati, Galaxy S25 Ultra e Pixel 9 Pro viaggiano quasi parallelamente, proprio grazie alla partnership tra le due multinazionali. Pertanto, Samsung Galaxy AI ha compiuto notevoli progressi nell’ambito della fotografia digitale, offrendo strumenti avanzati ma alla portata di tutti, facilmente utilizzabili anche da coloro che non sono cresciuti a pane e tecnologia.