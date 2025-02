Samsung Galaxy S25 Ultra: basta poco per rimuovere gli anelli della fotocamera

Samsung Galaxy S25 Ultra è sulla bocca di tutti da un paio di settimane: un vero top di gamma Android, pronto a conquistare il mercato.

Naturalmente, non poteva mancare il test di resistenza ad opera di JerryRigEverything: appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di tecnologia. Zack Nelson ha messo alla prova lo smartphone Samsung, svelando alcuni particolari che stanno già facendo parecchio discutere.

Samsung Galaxy S25 Ultra alle prese con il test di resistenza di JerryRigEverything

La qualità costruttiva generale di Samsung Galaxy S25 Ultra è ottima, in linea con il modello precedente, ma il display sembra essere più soggetto a graffi. La vera sorpresa, però, sono gli anelli metallici che circondano le lenti della fotocamera posteriore: questi non sono integrati nel corpo del telefono ma, come evidenzia il video, risultano semplicemente incollati. C’è poi un piccolo spazietto che intercorre rispetto alla scocca e che lo stesso Nelson definisce una “trappola per la polvere”: un banale coltellino è sufficiente per rimuovere gli anelli con estrema facilità; tuttavia, nell’uso quotidiano non dovrebbero staccarsi da soli.

Un’altra peculiarità del Samsung Galaxy S25 Ultra è certamente la S Pen che, nonostante la mancanza del Bluetooth, conserva ancora lo slot dedicato alla batteria (pur non essendocene più una). Veniamo poi alla questione del titanio: è presente solo sulla cornice del telefono, non sui tasti laterali. Si nota chiaramente una differenza in termini di resistenza quando il coltello infierisce sui pulsanti.

Il vetro Gorilla Armor 2, invece, sembra graffiarsi più facilmente rispetto al modello precedente, sebbene quest’ultimo avesse già a sua volta palesato delle fragilità. Nelson ipotizza che Samsung abbia magari preferito sacrificare un po’ il livello di “durezza” per ottenere una maggiore resistenza agli urti. Ad ogni modo, Samsung Galaxy S25 Ultra ha superato brillantemente il test di piegatura, un classico di JerryRigEverything, dimostrando la sua solidità: nonostante qualche punto di domanda, si conferma uno degli smartphone più validi e potenti nella sua fascia di prezzo.