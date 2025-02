Samsung Galaxy S25 Ultra: il display si graffia più facilmente rispetto a S24 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra ha fatto un significativo progresso con l’introduzione del Gorilla Glass Armor 2 di Corning.

Sebbene questa soluzione mantenga molte delle caratteristiche chiave del Gorilla Glass Armor originale, utilizzato sul Samsung Galaxy S24 Ultra, presenta anche alcune differenze rilevanti, soprattutto in termini di resistenza ai graffi.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il Gorilla Glass Armor 2 non è una garanzia contro i graffi

Il Gorilla Glass Armor 2 è stato descritto da Corning come il primo materiale ceramico per dispositivi mobili in grado di combinare proprietà anti-riflesso con una resistenza ai graffi avanzata. Nei test condotti da Samsung, la nuova protezione si è dimostrata altamente affidabile durante le cadute, sopravvivendo a impatti da altezze fino a 2,2 metri su superfici simili al cemento.

Tuttavia, le verifiche effettuate dal noto youtuber JerryRigEverything hanno evidenziato un possibile compromesso: durante la prova con il kit Mohs, il display del Samsung Galaxy S25 Ultra ha iniziato a mostrare la presenza di graffi già ad un livello di forza pari a 6. Questo rappresenta un passo indietro rispetto al Gorilla Glass Armor originale, che aveva resistito fino al livello 7 o persino 8, come rilevato da PBKReviews.

La ragione di questa apparente “regressione” non è stata chiarita ufficialmente da Samsung, ma potrebbe dipendere dalla complessa struttura del vetro. In generale, esiste un delicato equilibrio tra resistenza ai graffi e resistenza agli urti: un vetro eccessivamente resistente ai graffi può diventare più fragile ed incline a rompersi.

Corning potrebbe aver deciso di sacrificare leggermente la resistenza ai graffi per rendere il Gorilla Glass Armor 2 su Samsung Galaxy S25 Ultra più robusto contro le cadute, aumentando la probabilità che il display sopravviva agli impatti. Nonostante questo inconveniente, che ha fatto storcere il naso a molti, lo schermo di Samsung Galaxy S25 Ultra mantiene eccezionali proprietà antiriflesso e potrebbe offrire una migliore resistenza generale rispetto al suo predecessore.