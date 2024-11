Samsung Galaxy S25, un leak svela la possibile gamma di colori

L’entusiasmo sta crescendo attorno alla prossima serie Samsung Galaxy S25 , il cui annuncio è previsto per gennaio 2025. L’ultima indiscrezione riguarda la possibile gamma di colori in cui saranno disponibili i prossimi smartphone di punta dell’azienda. A dire il vero, se n’era già parlato in precedenza, ma ora sarebbe giunta un’interessante conferma da un componente fisico dei telefoni.

In quali colori saranno disponibili?

Il leaker Roland Quandt ha pubblicato delle immagini, che appaiono piuttosto affidabili, di alcuni vani per schede SIM (sui quali si intravede una piccola parte di scocca) che apparterrebbero proprio alla serie Galaxy S25, confermando quindi la gamma cromatica dei dispositivi già vociferata negli scorsi mesi.

I colori trapelati sarebbero, per Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus: blu (Sparkling Blue), menta (Sparkling Green), blu navy (Moon Night Blue) e bianco/argento (Silver Shadow). Il modello Plus potrebbe aggiungere un colore extra, il nero (Midnight Black), forse esclusivo come già affermato in precedenza da un altro leaker, Ross Young.

Immagini

Quattro o cinque opzioni cromatiche davvero interessanti, ma che non si rifletteranno con il modello dalle prestazioni più elevate, ovvero Galaxy S25 Ultra. Questo perché Samsung, così come Apple, sembra intenzionata a proseguire verso un approccio più conservativo: a confermarlo un’immagine trapelata in precedenza, che vede per il modello Ultra uno spettro di tonalità molto più tenue e, in un certo senso, “maturo".