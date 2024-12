Samsung Galaxy S25 Ultra: queste nuove foto svelano ogni singolo dettaglio

Il design del Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe segnare una netta evoluzione rispetto alla precedente unità, con linee più moderne e raffinate.

Secondo le indiscrezioni, il prossimo modello avrà una struttura sostanzialmente piatta ed angoli più arrotondati. Questa evoluzione stilistica del Samsung Galaxy S25 Ultra sembra “confermata" anche dalle nuove immagini delle unità “dummy": trattandosi di prototipi non ufficiali, realizzati da aziende terze, è importante sottolineare come la loro accuratezza rimanga comunque incerta.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà un piacere per gli occhi

Immagini

Un aspetto particolarmente discusso riguarda il comparto fotografico. Le unità fittizie di Samsung Galaxy S25 Ultra evidenziano l’assenza di un sensore periscopico, caratteristica distintiva delle ultime versioni che offrivano zoom ottici fino a 10x. Questa mancanza ha alimentato speculazioni su un possibile debutto del modulo ALoP (All Lenses on Prism), un’innovazione recentemente annunciata da Samsung.

Tuttavia, il modulo ALoP attualmente supporta uno zoom ottico massimo di 3x, il che potrebbe rappresentare un compromesso notevole rispetto alle capacità delle fotocamere a bordo dei precedenti modelli. Non è escluso però che il modulo ALoP venga riservato alle nuove uscite, come il Samsung Galaxy S25 Slim o il Samsung Galaxy Z Fold 7: per adesso, la questione rimane aperta.

Comunque, mettendo da parte la lente periscopica, si prevede che Samsung Galaxy S25 Ultra includerà una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP, con un sensore migliorato ed un’apertura F1.9 per incrementare le performance in condizioni di scarsa luce ambientale. In ultimo, vi ricordiamo che Samsung svelerà ufficialmente la nuova serie dei Galaxy S25 nel corso dell’evento Unpacked di gennaio: fino ad allora, queste anticipazioni ci permettono comunque di delineare in maniera generica le strategie dell’azienda per innovare il segmento premium.