Samsung Galaxy S25 Ultra: i dettagli sulle fotocamere potrebbero sorprendervi

L’annuncio dei nuovi Samsung Galaxy S25 è sempre più vicino e le anticipazioni trapelate finora ci aiutano a delineare un quadro tecnico molto dettagliato, soprattutto riguardo alle fotocamere del modello di punta, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra.

Le informazioni provenienti dal database Camera FV-5 confermano che la versione statunitense dello smartphone, identificata come SM-S938U, porterà con sé importanti cambiamenti, soprattutto per quanto concerne il sensore ultragrandangolare ed il teleobiettivo.

Samsung Galaxy S25 Ultra: novità per le fotocamere

Il sensore principale del Galaxy S25 Ultra rimarrà il Samsung HP2 da 200 MP, già apprezzato per le sue performance nel modello precedente.

Tuttavia, le vere innovazioni sono rintracciabili per i sensori secondari da 50 MP, capaci di produrre immagini da 12,5 MP grazie alla tecnologia di pixel binning 4 in 1. Questo approccio consente di combinare più pixel in uno, migliorando i dettagli e le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore ultragrandangolare, dotato di un’apertura f/1.7 ed una risoluzione di 4080 x 3060 pixel, si distingue per un obiettivo modificato rispetto al Samsung Galaxy S24 Ultra, permettendo di ottenere immagini più luminose e con un angolo di visione più ampio: l’ideale per foto di paesaggi e di gruppo.

L’implementazione della tecnologia di stabilizzazione elettronica dell’immagine e l’apertura più ampia rappresentano un ulteriore passo in avanti per la qualità delle foto. Inoltre, l’integrazione del nuovo chipset Snapdragon 8 Elite permetterà a Samsung di potenziare le capacità di intelligenza artificiale, migliorando la fotografia computazionale. Ciò potrebbe introdurre funzionalità avanzate come la rimozione della sfocatura ed una migliore separazione degli oggetti nella modalità ritratto.

Con questi aggiornamenti, Samsung Galaxy S25 Ultra si prepara a consolidare il suo ruolo come dispositivo di riferimento per la fotografia nel mondo Android, combinando hardware avanzato ed innovazioni software per offrire un’esperienza di gran lunga superiore rispetto ai suoi predecessori.