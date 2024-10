Samsung Galaxy S25 Ultra, quattro colori fra cui scegliere: ecco quali

La serie Samsung Galaxy S25, come ben sappiamo, è attesa per l’inizio del prossimo anno e sarà certamente una delle uscite più attese per quanto riguarda il mondo degli smartphone.

I riflettori verranno puntati in special modo sul modello di punta, Samsung Galaxy S25 Ultra, dotato delle tecnologie più avanzate e di un design più sottile e maneggevole rispetto al predecessore, Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: quali saranno i nuovi colori?

Secondo l’informatore Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in quattro colori principali: nero, verde, blu e titanio. Una selezione in linea con l’approccio di Samsung, che riserva tonalità più vivaci ai modelli standard e Plus, mentre per la versione Ultra adotta finiture più sobrie ed eleganti. Tuttavia, non si esclude che l’azienda possa aggiungere altre opzioni di colore successivamente, magari riservate in esclusiva al suo shop online.

Per quanto riguarda il design, una delle caratteristiche distintive sarà la sottigliezza del dispositivo, che avrà uno spessore di soli 8,25 mm, leggermente inferiore rispetto agli 8,6 mm del Samsung Galaxy S24 Ultra. Pur essendoci smartphone più sottili sul mercato, Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue per la capacità di ospitare la S Pen, un strumento che richiede spazio aggiuntivo per l’alloggiamento. Il design del comparto fotografico subirà un leggero restyling, con i sensori disposti individualmente e circondati da un anello nero che conferisce al retro del telefono un aspetto più elegante. Inoltre, ci saranno cornici più sottili attorno al display, migliorando ulteriormente l’estetica generale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si prevede che Samsung Galaxy S25 Ultra verrà alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite o Snapdragon 8 Gen 4 sul mercato globale, con la possibilità di includere il chip Exynos 2500 nei modelli vanilla e Plus. Le opzioni di RAM includeranno 12 GB e 16 GB. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 200 MP (ISOCELL HP2), un ultra-wide da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x ed un sensore periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x. Infine, la fotocamera anteriore di Samsung Galaxy S25 Ultra avrà un sensore da 12 MP, adatto per selfie e videochiamate di qualità.