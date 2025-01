Samsung Galaxy S25 Ultra: il confronto con S24 Ultra è davvero così impietoso?

Samsung ha ufficialmente lanciato il prestigioso Galaxy S25 Ultra, nuovo smartphone top di gamma che sta già facendo gola agli appassionati di tecnologia.

Una delle novità principali di Samsung Galaxy S25 Ultra è l’adozione del processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy che, sebbene non rappresenti un salto clamoroso in termini di prestazioni rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, offre comunque miglioramenti dal punto di vista dell’efficienza e della velocità.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra: vale la pena cambiare?

Focalizzandoci sul design, il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra presenta angoli leggermente più arrotondati rispetto al suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra: questa soluzione conferisce al dispositivo un aspetto più morbido ma soprattutto coerente con gli altri modelli della serie S. Lo schermo è cresciuto, raggiungendo i 6,9 pollici: un incremento rispetto ai 6,8 pollici del modello precedente, che contribuisce ad offrire un’esperienza visiva leggermente migliorata.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy S25 Ultra vanta un sensore ultra-grandangolare più potente, da 50 MP, che senza dubbio garantisce una qualità più elevata delle immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione e determina un campo visivo più ampio. Tuttavia, le altre fotocamere rimangono invariate rispetto all’S24 Ultra.

Nonostante questi apprezzabili passi in avanti, alcuni aspetti del Samsung Galaxy S25 Ultra non sono cambiati. La risoluzione dello schermo e la luminosità di picco restano le stesse, offrendo in egual modo una qualità visiva eccellente. La capacità della batteria e la velocità di ricarica sono le medesime, con una ricarica rapida a 45W che, sebbene efficace, è inferiore rispetto a quella predisposta da alcuni smartphone della concorrenza.

Un’altra considerazione da fare chiama in causa la memoria RAM: infatti, Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di 12 GB di RAM, una quantità adeguata per la maggior parte degli utenti ma inferiore rispetto ad altri dispositivi di fascia alta che offrono fino a 16 GB o più. Questo potrebbe influenzare le performance durante l’uso di applicazioni particolarmente impegnative o in scenari di multitasking intensivo.

Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta quindi la naturale evoluzione del valido Galaxy S24 Ultra, con miglioramenti relativi ad alcune aree specifiche fra cui il processore e la fotocamera ultra-grandangolare. Tuttavia, per i possessori del Galaxy S24 Ultra, l’aggiornamento potrebbe non essere indispensabile, a maggior ragione sottolineando la mancanza del Bluetooth sulla nuova S Pen. Invece, per chi proviene da dispositivi più datati o di fascia inferiore, Samsung Galaxy S25 Ultra si candida certamente al titolo di migliore smartphone di fascia alta nel 2025.