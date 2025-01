Samsung Galaxy S25 Ultra: dove si potrà acquistare il modello con 16GB di RAM?

Le ultime indiscrezioni sul futuro top di gamma di Samsung, il Galaxy S25 Ultra, rivelano una strategia di mercato piuttosto particolare per quanto riguarda la RAM.

Pare infatti che la versione di Samsung Galaxy S25 Ultra con ben 16 GB di memoria RAM, pensata per il pubblico più esigente, sarà disponibile solo in alcune nazioni asiatiche tra cui Cina, India, Corea del Sud e Vietnam.

Si tratta di una scelta che, almeno per adesso, esclude il resto del mondo: in Europa e negli Stati Uniti, ad esempio, Samsung Galaxy S25 Ultra arriverà sì nelle sue declinazioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB ma il quantitativo di RAM sarà fermo a 12 GB. Non è escluso che la società possa rivedere la sua decisione, espandendo la distribuzione di questo particolare modello anche ad altri paesi in un secondo momento.

Samsung Galaxy S25 Ultra: sta per scoccare l’ora X

La doppia strada in relazione al quantitativo di RAM non è l’unico aspetto su cui sarebbe il caso di soffermarsi. Il cuore pulsante di Samsung Galaxy S25 Ultra sarà lo Snapdragon 8 Elite For Galaxy, un chip che promette di stupire per potenza e velocità di elaborazione.

La scelta di implementare questo processore si estende anche agli altri modelli della serie Galaxy S25, abbandonando l’idea iniziale di utilizzare l’Exynos 2500 in molti mercati. Secondo i rumor, questa decisione parrebbe essere la diretta conseguenza dei problemi di produzione riscontrati da Samsung Foundry, che non sarebbe riuscita ad assicurare un numero sufficiente di chip Exynos nei tempi previsti.

Dopo mesi e mesi di speculazioni, il conto alla rovescia sta ormai per scadere: vi ricordiamo infatti che la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25 è fissata per domani, 22 gennaio, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, mentre le spedizioni dovrebbero iniziare il prossimo 3 febbraio, con un arrivo nei negozi previsto per il 9 febbraio.