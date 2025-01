Samsung Galaxy S25: pronti a scoprire la nuova suoneria dalle influenze jazz?

Mancano pochi giorni all’evento Unpacked, durante il quale Samsung svelerà la nuova serie dei Galaxy S25.

L’azienda sudcoreana, in prossimità del lancio, ha iniziato a condividere alcuni dettagli che caratterizzeranno gli attesissimi smartphone, tra cui una versione rinnovata dell’iconica suoneria “Over the Horizon“.

Samsung ha l’abitudine di aggiornarla con ogni nuova serie Galaxy S, mantenendo la riconoscibilità del tema originale ma aggiungendo sfumature melodiche fresche ed innovative.

Diamo un primo ascolto alla nuova suoneria dei Samsung Galaxy S25

Quest’anno, l’ispirazione per i Samsung Galaxy S25 arriva dal mondo del jazz, un genere in grado di ricreare un’atmosfera più vivace ed energica, con ritmi dinamici ed armonie soul che rimandano al sound delle big band.

La presentazione della nuova versione di “Over the Horizon” è avvenuta tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Samsung. Non si tratta di un breve estratto, bensì della traccia completa di tre minuti e mezzo. Il video mostra una big band jazz in sala di registrazione, con un doveroso focus su musicisti e strumenti, che contribuiscono a creare questa nuova interpretazione della melodia.

Secondo Samsung, il ritmo incalzante e vibrante del jazz rispecchia l’esperienza utente offerta da One UI, la sua personalizzazione di Android, e la capacità di questa interfaccia di integrarsi in modo fluido nelle vite degli utenti. L’azienda desidera che, tanto il nuovo sistema operativo quanto le inedite funzioni basate sull’intelligenza artificiale, provochino una sensazione simile. Questa melodia, nella sua rinnovata veste, è stata ideata per trasmettere ottimismo e speranza.

Sebbene nel video sia stata presentata la versione integrale, è ragionevole pensare che sui nuovi smartphone verrà inclusa una versione ridotta. In ogni caso, per chi volesse apprezzare la versione completa, il video pubblicato sul canale YouTube di Samsung è ora disponibile a tutti. Ricordiamo ancora che i nuovi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra saranno presentati ufficialmente il 22 gennaio, mentre un quarto modello, il Galaxy S25 Slim, dovrebbe fare il suo debutto a maggio.