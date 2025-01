Samsung Galaxy S25: potete già scaricare i primi sfondi ufficiali

Manca davvero poco all’attesissimo evento Unpacked di Samsung e le indiscrezioni continuano a trapelare, persino durante il Galaxy Reserve.

L’ultima novità riguarda i presunti sfondi ufficiali della serie Samsung Galaxy S25, che anticipano le opzioni disponibili con i nuovi dispositivi.

Come da tradizione, la società accompagna ogni lancio della serie Galaxy S con elementi di personalizzazione unici, inclusi set di sfondi dedicati. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo visto la serie Galaxy S24 con sfondi ispirati a particolari formazioni rocciose.

Spuntano su X due sfondi ufficiali per Samsung Galaxy S25

Immagini

Questa volta, è l’insider Max Jambor a svelare tramite X (Twitter) alcuni sfondi ad alta risoluzione per Samsung Galaxy S25 che, salvo clamorose smentite, dovrebbero essere quelli ufficiali. Si tratta di immagini che mostrano una grande “S", realizzata con tonalità di blu e nero. Sebbene la qualità sia elevata, il design non appare particolarmente originale ed innovativo rispetto a quanto visto in passato. Nonostante ciò, le immagini, trapelate in diverse occasioni, rappresentano un contenuto interessante, soprattutto per i fan del brand.

C’è però un elemento che lascia qualche dubbio: è difficile immaginare che Samsung utilizzi questi sfondi in maniera univoca su tutta la gamma dei Galaxy S25, considerando che i precedenti S24, S24+ ed S24 Ultra avevano set di sfondi ben distinti. Pertanto, è plausibile che queste immagini siano destinate esclusivamente al top di gamma della serie, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra. In ogni caso, le opzioni trapelate al momento potrebbero rappresentare solo una minima parte dell’offerta complessiva.

Ancora una volta, cogliamo l’occasione per ricordarvi che la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra avverrà durante l’evento Unpacked in programma per il prossimo 22 gennaio e le prenotazioni dei dispositivi sono già aperte.