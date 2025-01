Samsung Galaxy S25 Ultra: i video notturni vi lasceranno a bocca aperta

Samsung ha finalmente svelato la data del suo prossimo evento Galaxy Unpacked, un appuntamento molto atteso dai fan del brand.

Il prossimo 22 gennaio verranno dunque presentati i nuovi smartphone Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e, si spera, un modello più sottile denominato S25 Slim.

Le indiscrezioni non si placano, con fughe di notizie riguardanti design, display, fotocamere, processore, configurazioni di memoria e batteria, fornendo un quadro abbastanza completo di cosa aspettarci. Tuttavia, ci sarebbe anche un altro dettaglio che meriterebbe attenzione.

Samsung Galaxy S25 Ultra: interessanti novità per i video notturni

Un noto informatore cinese, Ice Universe, ha rivelato che Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una qualità video nettamente superiore, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione ambientale. Pur non essendo stato fornito un confronto diretto, si presume che il paragone venga fatto in relazione al Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tale miglioria, in base a quanto afferma l’informatore, sarebbe possibile soprattutto grazie al nuovo processore, con un incremento delle prestazioni rispetto al precedente modello. Si parla quindi di un divario di performance tra lo Snapdragon 8 Elite, atteso nel nuovo S25 Ultra, e lo Snapdragon 8 Gen 2 presente nel modello precedente.

Pertanto, sempre secondo Ice Universe, di una qualità superiore nei video notturni non potranno beneficiare i modelli più datati, nemmeno l’S24 Ultra. Stando a queste dichiarazioni, sembra che la qualità video del Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenterà un vero e proprio punto di svolta rispetto al suo predecessore.

Resta però un dubbio: anche gli altri modelli della serie S25 beneficeranno di questi miglioramenti? L’informatore ha infatti citato esplicitamente solo il modello Ultra, lasciando in sospeso la situazione dei modelli S25 standard, S25+ ed S25 Slim. La differenza, da un punto di vista tecnico, è dovuta alla minore potenza di calcolo dei modelli non-Ultra o si tratta di una scelta dell’azienda per riservare questa caratteristica solo al Samsung Galaxy S25 Ultra?