Samsung Galaxy S25: One UI 7 offrirà una funzione rivoluzionaria per i video

Samsung ha ufficialmente avviato la fase beta di One UI 7, il suo aggiornamento software basato su Android 15 e disponibile inizialmente per gli utenti della serie Galaxy S24 in paesi selezionati, tra cui Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

Pur essendo all’inizio del suo ciclo di sviluppo, emergono già alcune anticipazioni interessanti sulle prossime novità che caratterizzeranno questa versione, attesa in forma stabile per il mese di gennaio con il lancio della serie Samsung Galaxy S25: tra queste, spicca la promessa di una funzionalità chiamata Audio Eraser.

Video dal suono “più pulito” con Samsung Galaxy S25

Questo strumento innovativo, non ancora incluso nella Beta 1 di One UI 7, permetterà di isolare e regolare specifici suoni all’interno dei video realizzati con i Samsung Galaxy S25 (ed altri smartphone compatibili), tra cui il rumore del vento o del traffico, mantenendo al contempo una qualità elevata delle voci. Si tratta di una funzione che punta a migliorare sensibilmente l’esperienza multimediale degli utenti, senza dover ricorrere a software esterni.

In parallelo, l’interfaccia di Samsung si arricchirà di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, come le funzionalità di scrittura avanzata per correggere in automatico eventuali errori grammaticali, riassumere testi complessi ed organizzare le note in modo più ordinato. Anche per la gestione delle chiamate ci sarà un salto in avanti, grazie ad uno strumento di trascrizione delle chiamate: ideale per chi ha necessità di memorizzare al volo dettagli importanti.

La riprogettazione attuata da Samsung per l’interfaccia di One UI 7 non si limita a queste innovazioni. NowBar, un sistema di notifiche completamente rivisto, migliora l’accesso diretto alle informazioni dalla schermata di blocco, mentre la sezione della fotocamera diventa ancora più intuitiva, con controlli ottimizzati per rendere l’esperienza d’uso più semplice ed immediata. Con queste premesse, One UI 7 rappresenterà un significativo valore aggiunto per i nuovi Samsung Galaxy S25.