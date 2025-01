Samsung Galaxy S25: le immagini di tutti i modelli con le rispettive colorazioni

L’attesa per i nuovi Samsung Galaxy S25 sta per finire e le nuove immagini ufficiali sono trapelate online in queste ultime ore, rivelando dettagli interessanti.

I render mostrano tutti e tre modelli, vale a dire Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra, nelle loro rispettive colorazioni.

Samsung Galaxy S25: quali saranno i colori disponibili

Diamo intanto uno sguardo alle immagini e poi discutiamone con calma:

Samsung Galaxy S25

Immagini

Samsung Galaxy S25 Plus

Immagini

Samsung Galaxy S25 Ultra

Immagini

Samsung Galaxy S25 ed S25+ condividono un design simile, distinguendosi principalmente per le dimensioni del display: il primo più compatto, il secondo più ampio. Samsung Galaxy S25 Ultra, invece, si fa notare per angoli più curvi rispetto al passato e per un modulo fotografico posteriore più sporgente, a causa di una configurazione diversa rispetto agli altri due modelli. Tutti e tre i telefoni presentano schermi piatti.

Le schede tecniche confermano la presenza del chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy su tutti e tre i nuovi smartphone Samsung: probabilmente sarà una versione leggermente overcloccata. I dispositivi avranno poi 12GB di RAM, con l’Ultra che potrebbe salire a 16GB in alcuni mercati. A bordo ci sarà Android 15 con l’interfaccia One UI 7 di Samsung, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Il Galaxy S25 si presenta come il modello più compatto della serie, con un display da 6.2 pollici FullHD+, batteria da 4000 mAh e ricarica a 25W; il comparto fotografico include sensori da 50MP, 12MP (ultrawide) e 10MP (teleobiettivo). Galaxy S25+ sale a 6.7 pollici con un display WQHD+, batteria da 4900mAh e ricarica a 45W, mantenendo la stessa configurazione fotografica del modello base. Galaxy S25 Ultra, il vero protagonista, sfoggia invece uno schermo da 6.9 pollici WQHD+, batteria da 5000mAh con ricarica a 45W. La fotocamera principale raggiunge i 200MP, affiancata da un’ultrawide da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP.

Il lancio ufficiale è fissato al 22 gennaio e non si esclude il possibile esordio del chiacchieratissimo Samsung Galaxy S25 Slim.