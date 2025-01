Samsung Galaxy S25, passiamo alle note dolenti: i prezzi di tutti i modelli

La presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25 è sempre più vicina, con l’appuntamento fissato per il giorno 22 gennaio.

Nelle ultime ore, l’ennesima fuga di notizie ha svelato i possibili prezzi europei di tutti i modelli, vale a dire Samsung Galaxy S25, S25 Plus ed S25 Ultra.

Stanno arrivando i Samsung Galaxy S25: quanto costeranno?

Immagini

Un’immagine trapelata online mostra il listino prezzi di un rivenditore europeo, senza specificare il paese di provenienza, indicando i tre modelli di Samsung Galaxy S25 con le rispettive opzioni di colore e capacità di memoria. Se le informazioni si rivelassero accurate, assisteremmo ad un aumento rispetto alla serie S24 al momento del lancio:

Samsung Galaxy S25 (Silver, Navy, Icy Blue, Mint)

128 GB a €964.90

256 GB a €1,026.90

512 GB a €1,151.90

Samsung Galaxy S25 Plus (Silver, Navy, Icy Blue, Mint)

256 GB a €1,235.90

512 GB a €1,359.90

Samsung Galaxy S25 Ultra (Titanium Silver Blue, Titanium Black e Titanium Gray)

256 GB a €1,557.90

512 GB a €1,681.90

1 TB a €1,930.89

È importante notare che, storicamente, i prezzi degli smartphone in Europa tendono ad essere più alti rispetto ad altre regioni, a causa di tasse e normative. Tuttavia, l’aumento dei prezzi per la serie dei Samsung Galaxy S25 ipotizzato dalla fuga di notizie, che da alcuni calcoli sembrerebbe oscillare tra i 60 e i 100 euro in più a seconda della configurazione, potrebbe avere un impatto anche sui mercati al di fuori dell’Europa.

Dietro questi possibili incrementi sembrerebbe esserci una motivazione tecnica: Tutti i Galaxy S25 monteranno il potente chip Snapdragon 8 Elite a livello globale. Pare che i chip Exynos di Samsung non abbiano raggiunto il tasso di rendimento di produzione desiderato, portando l’azienda a prediligere il processore Qualcomm per ogni unità. Ovviamente, le informazioni appena riportate vanno prese con le pinze, trattandosi di indiscrezioni. Per la “verità ufficiale" dovremo attendere solo pochi giorni: l’evento Samsung Galaxy Unpacked è ormai dietro l’angolo.