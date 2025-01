Samsung Galaxy S25: arriva la conferma ufficiale riguardo al processore

Finalmente è arrivata la conferma che molti aspettavano: l’intera serie dei Samsung Galaxy S25 monterà il potentissimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Le voci di corridoio circolavano da tempo e anche alcuni responsabili Samsung avevano lasciato intendere questa possibilità, pur senza mai sbilanciarsi apertamente.

Ora, però, non ci sono più dubbi: addio all’Exynos 2500, almeno per questa generazione di smartphone Samsung.

Snapdragon 8 Elite a bordo di tutti i Samsung Galaxy S25

A quanto pare, Samsung non è riuscita a completare in tempo i lavori nelle proprie fabbriche per integrare il processore proprietario. Nemmeno MediaTek è mai entrata in gioco da questo punto di vista, rendendo di fatto lo Snapdragon 8 Elite come unica alternativa possibile per la nuova gamma dei Galaxy S25.

A suggellare l’annuncio, è arrivata una risposta piuttosto eloquente da parte dell’account ufficiale Snapdragon su X, seguendo l’annuncio di Samsung sul primo evento Galaxy Unpacked del 2025, previsto per il 22 gennaio. Un semplice “Ci vediamo lì” che ha sciolto ogni riserva. Dunque, niente Exynos e nessun chip Dimensity: sarà lo Snapdragon 8 Elite a far battere il cuore dei nuovi Galaxy S25.

Negli ultimi anni, Samsung ci ha abituato all’implementazione di versioni speciali “for Galaxy” dei chip Snapdragon, soprattutto sui modelli Ultra. Questi processori si distinguono per velocità di clock leggermente superiori e sono spesso esclusive per alcune specifiche aree geografiche, come gli Stati Uniti: in questi casi, era prevista la loro presenza anche a bordo dei modelli base e Plus.

È interessante notare che questa particolare variante del chip Snapdragon sarà a disposizione anche di altri produttori di smartphone ma solo nella seconda metà dell’anno, seppur con un nome diverso. Non resta altro che attendere il 22 gennaio per scoprire le prestazioni effettive di questo nuovo gioiello tecnologico e per vedere se i Samsung Galaxy S25 riserveranno al pubblico ulteriori sorprese a livello hardware.