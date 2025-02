Samsung Galaxy S25 Edge: proposta credibile solo con questo chip a bordo

La serie Galaxy S25 di Samsung ha debuttato con aggiornamenti piuttosto modesti, ma l’attenzione si è subito concentrata su un dispositivo che ancora non è stato lanciato ufficialmente: il Galaxy S25 Edge.

A differenza dei precedenti modelli Edge con schermi curvi, questo nuovo smartphone promette di essere una versione più sottile e leggera del Samsung Galaxy S25 base, con un design che punta sull’ergonomia e sulla praticità d’uso.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si prevede che Samsung Galaxy S25 Edge avrà un posizionamento premium, ma le aspettative rimangono contenute.

Samsung Galaxy S25 Edge: il dettaglio che non può mancare nella scheda tecnica

Storicamente, i telefoni sottili hanno sacrificato prestazioni e durata della batteria per raggiungere dimensioni più compatte. Una recente fuga di notizie suggerisce che Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 3.900 mAh, con sistema di ricarica rapida da 25 W: specifiche che potrebbero far pensare ad un compromesso eccessivo.

Tuttavia, le cose potrebbero essere ben diverse grazie al nuovo Snapdragon 8 Elite, il chipset che alimenterà gran parte dei flagship Android di quest’anno e che troviamo anche a bordo dei Samsung Galaxy S25. Questo processore, oltre ad essere più potente del passato modello, è anche più efficiente dal punto di vista energetico, probabilmente grazie al nodo di produzione avanzato N3E di TSMC ed alle ottimizzazioni messe in atto da Qualcomm.

Proprio Qualcomm ha recentemente introdotto una variante a 7 core dello Snapdragon 8 Elite, eliminando un core ad alte prestazioni per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e ridurre le temperature. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali su quali dispositivi utilizzeranno la versione modificata, è plausibile che sia destinata a telefoni compatti o sottili, come appunto il Samsung Galaxy S25 Edge, puntando ad un sostanziale un equilibrio tra potenza e durata della batteria e dando vita ad un nuovo inizio nel mondo degli smartphone super sottili.