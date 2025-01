Samsung Galaxy S25 Edge: basteranno due sole fotocamere posteriori?

L’annuncio del Samsung Galaxy S25 Edge ha colto di sorpresa in parecchi, soprattutto considerando il fatto che, inizialmente, questo smartphone avrebbe dovuto chiamarsi Samsung Galaxy S25 Slim.

Le indiscrezioni continuano a rincorrersi, delineando le diverse peculiarità del nuovo modello, esteticamente ma anche dal punto di vista tecnico.

Samsung Galaxy S25 Edge: la dual camera posteriore dovrà farsi valere

I primi rumor sul Samsung Galaxy S25 Edge lasciavano presagire l’integrazione di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da ben 200 megapixel, affiancato da un teleobiettivo e da una lente ultra-grandangolare, entrambi da 50 megapixel. Tuttavia, modello provvisorio esposto al Galaxy Unpacked ha smentito tale informazione.

Samsung ha optato per una configurazione a doppia fotocamera: un sensore principale da 200 megapixel, che promette immagini di altissima qualità, ed un secondo obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. Quest’ultimo, pur essendo meno potente rispetto a quanto trapelato dalle voci iniziali, dovrebbe comunque garantire scatti grandangolari di buon livello. È fondamentale ricordare che queste specifiche tecniche derivano da un prototipo: la versione finale del dispositivo potrebbe presentare delle variazioni.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Edge si posiziona in una fascia intermedia tra il modello standard e la versione Ultra. Quest’ultima, infatti, vanta un sensore ultra-grandangolare da ben 50 megapixel, mentre i modelli standard e Plus rimangono fedeli al sensore da 12. Tale scelta evidenzia come il Galaxy S25 Edge vada nel concreto a ricercare un equilibrio tra funzionalità premium e maggiore accessibilità sul mercato: insomma, un’opzione più conveniente per chi non vuole rinunciare ad un’ottima fotocamera.

Per quanto riguarda la data di uscita, si parla di un possibile lancio nel mese di aprile ma, anche in questo caso, si tratta di indiscrezioni non confermate. Samsung non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali e, come ben sappiamo, non sono mai esclusi cambiamenti in corsa. L’attesa per il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge cresce di giorno in giorno: sarà quindi interessante capire se due sole fotocamere posteriori, che però integrando un validissimo sensore da 200 megapixel, si riveleranno sufficienti per catturare l’attenzione del pubblico.