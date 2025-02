Samsung Galaxy S25: aggiornamento gigantesco di One UI 7 da ben 24GB

Samsung ha rilasciato il primo aggiornamento di One UI 7 per i Galaxy S25: una mossa inaspettata, considerando il fatto che gli smartphone siano stati lanciati a fine gennaio, con la fase di preordine ancora in corso.

Vista la dimensione complessiva che supera i 24 GB, questo aggiornamento lanciato da Samsung è uno dei più corposi mai visti per una serie di dispositivi appena usciti sul mercato.

A titolo di confronto, l’aggiornamento iniziale per i Samsung Galaxy S24, lanciati l’anno scorso, richiedeva “solo” 14 GB di spazio: la nuova release è quindi significativamente più grande ed impegnativa in termini di download.

Mega aggiornamento di One UI 7 per Samsung Galaxy S25: cosa c’è di nuovo

Nonostante le dimensioni notevoli, i dettagli specifici sulle novità introdotte con One UI 7 rimangono ancora un mistero. Secondo SamMobile, l’update si concentrerebbe in principal modo sull’allineamento delle patch di sicurezza, garantendo che i dispositivi siano aggiornati fin dal primo utilizzo. Tuttavia, la mole di dati suggerisce la presenza di molto altro, anche se è improbabile che vengano introdotte funzionalità rivoluzionarie, dato che i Samsung Galaxy S25 sono già dotati delle ultime novità.

L’aggiornamento, identificato come S93xUSQU1AYA1 per il mercato statunitense e S93xBXXU1AYA1 per quello europeo, è già disponibile per i modelli Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra. La sua distribuzione anticipata, ancora prima che i dispositivi siano fisicamente disponibili sugli scaffali dei negozi, dimostra l’impegno di Samsung nel garantire un’esperienza utente ottimizzata fin dal primo avvio. Tuttavia, i clienti dovranno armarsi di pazienza: il download di un file così grande richiederà tempi più lunghi del solito, soprattutto in aree con connessioni ad internet meno performanti.

In generale, questo nuovo aggiornamento rappresenta un’ulteriore conferma circa la portata e la complessità di One UI 7: per i possessori di un Galaxy S25, ma anche dei precedenti Galaxy S24 che verranno presto inclusi, è un segnale più che positivo circa il lavoro svolto finora da Samsung.