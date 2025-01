iPhone 17 Air è pronto a battere il record dell'S25 Slim: quanto sarà sottile?

Cresce la curiosità per i nuovi iPhone 17, nonostante la presentazione ufficiale sia ancora lontana, ma una gradita sorpresa potrebbe davvero cambiare le carte in tavola: l’iPhone 17 Air.

Questo modello, posizionato come quarta opzione tra le varianti standard, Pro e Pro Max, si preannuncia come un vero e proprio gioiello di ingegneria, puntando tutto sulla sottigliezza.

iPhone 17 Air: il design super sottile è una priorità per Apple

Si parla di dimensioni incredibilmente ridotte, con un’indiscrezione che vede l’iPhone 17 Air attestarsi sui 5,5 mm di spessore: un valore che lo renderebbe il più sottile iPhone mai creato da Apple, superando di gran lunga il record detenuto dall’iPhone 6 del 2014. Per capirci, sarebbe circa un terzo più sottile rispetto a quest’ultimo modello.

I compromessi, per un design così ricercato, non possono mancare: sarà infatti presente una sola fotocamera da 48 megapixel. Apple ha optato per una simile soluzione tecnica proprio a causa dello spazio limitato in un corpo ultra compatto. L’obiettivo è chiaramente quello di attirare un pubblico non particolarmente convinto dai modelli “mini" e “Plus" del passato. L’iPhone 17 Air avrà infatti uno schermo da 6,6 pollici, dimensioni che lo collocheranno nella fascia media del mercato.

Parlando di potenza, non dobbiamo aspettarci prestazioni pari ai modelli Pro. L’iPhone 17 Air monterà il chip A19, meno performante dell’A19 Pro destinato a iPhone 17 Pro e Pro Max. Un’altra differenza sarà nel chip modem, che non supporterà le altissime velocità mmWave 5G. I prezzi, contrariamente alle prime voci, dovrebbero essere in linea con un modello di fascia intermedia: in parole povere, le unità Pro si riconfermeranno come le più costose.

Nonostante la discrepanza tra le previsioni dei diversi esperti, che includono questo melafonino in un range tra i 5,5 e i 6,25 mm di spessore, l’iPhone 17 Air promette di essere un dispositivo all’avanguardia, pronto a fare la sua comparsa sul mercato nel mese di settembre 2025, insieme agli altri modelli della serie principale.