Samsung Galaxy S25 Edge ha le carte in regola per battere iPhone 17 Air?

Durante il Galaxy Unpacked di gennaio, l’azienda sudcoreana ha mostrato un’anteprima della variante slim inclusa nella nuova serie dei Galaxy S25, chiamata Samsung Galaxy S25 Edge.

Stiamo parlando di uno smartphone Samsung che promette di combinare design elegante e prestazioni elevate, pur con alcuni naturali compromessi dovuti alla sua particolare sottigliezza.

Samsung Galaxy S25 Edge: specifiche tecniche

Secondo le prime indiscrezioni, Samsung Galaxy S25 Edge sarà dotato di un sensore principale da 200 MP, ereditato dal top di gamma S25 Ultra, ed una fotocamera frontale da 12 MP. Il display LTPO supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima di 2.600 nits, per un utilizzo senza impedimenti anche in condizioni di luce intensa. La scocca in Armor Aluminum e la protezione Gorilla Glass Victus 2 assicurano la piena robustezza, mentre la connettività include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB-C 3.2.

Pur non essendo stato confermato, è probabile che Samsung Galaxy S25 Edge sia alimentato dallo Snapdragon 8 Elite, lo stesso chipset della serie S25. Nonostante i progressi con i processori Exynos da 2 nm, il ritorno definitivo all’Exynos sembra rimandato almeno al Galaxy S26. La memoria RAM sarà di 12 GB, in linea con gli altri modelli, mentre la ricarica rimarrà a 25 W, una scelta che potrebbe deludere alcuni ma che riflette l’obiettivo di questa unità: offrire l’esperienza d’uso di un S25 ma in un formato più sottile e leggero. Il design è un altro aspetto chiave: i bordi dello schermo saranno ridotti a soli 1,32 mm, ancora più sottili rispetto ai 1,52 mm dell’S25 Ultra. Questo dettaglio conferma che l’S25 Edge sarà un dispositivo all’insegna dell’eleganza e della compattezza, mantenendo fede al suo nome.

Se il lancio dei Galaxy S25 ti è sembrato poco innovativo, l’S25 Edge potrebbe essere la svolta che stavi aspettando, con un mix di design raffinato e prestazioni elevate. Tuttavia, ricordiamo che nei prossimi mesi arriverà anche un altro dispositivo che si distinguerà per la sua forma super sottile, l’iPhone 17 Air di Apple, pronto a sfidare Samsung Galaxy S25 Edge sotto ogni punto di vista.