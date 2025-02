Samsung Galaxy S25 Ultra: un nuovo drop test alimenta i dubbi sulla resistenza

Samsung Galaxy S25 Ultra, il modello più prestigioso (e costoso) della nuova serie di smartphone presentati dal colosso sudcoreano, ha fin da subito promesso una maggiore resistenza grazie alla scocca in titanio ed allo schermo con protezione Corning Gorilla Glass Armor 2.

Per valutare concretamente l’effettiva solidità di Samsung Galaxy S25 Ultra, la compagnia assicurativa Allstate Protection Plans ha sottoposto lo smartphone a diversi test di caduta, simulando incidenti che comunemente potrebbero verificarsi.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ci saremmo aspettati di più

I test sono stati condotti facendo cadere lo smartphone Samsung da un’altezza di circa 1,82 metri su una superficie di cemento, utilizzando un robot per garantire precisione e velocità realistiche.

Già nella prima prova, con il display rivolto verso il basso, Samsung Galaxy S25 Ultra ha subito danni significativi. Lo schermo è andato quasi completamente in blackout, rendendo il dispositivo inutilizzabile. Nonostante le affermazioni di Corning sul fatto che il Gorilla Glass Armor 2 possa resistere a cadute fino a 2,2 metri, il vetro si è frantumato. Tuttavia, i pulsanti fisici hanno continuato a funzionare, lasciando aperta la possibilità di una riparazione, che però potrebbe rivelarsi molto costosa senza un’assicurazione adeguata.

Nel secondo test, con il Samsung Galaxy S25 Ultra orientato nella direzione opposta, il danno è stato meno grave ma comunque evidente. Anche il vetro posteriore si è frantumato e il pannello si è leggermente deformato, danneggiando oltretutto i due anelli delle fotocamere. Nonostante ciò, lo schermo è rimasto funzionante. Tuttavia, l’uso dello smartphone senza una custodia protettiva diventerebbe rischioso a causa dei frammenti di vetro scheggiati.

Risultati più incoraggianti nel drop test in cui Galaxy S25 Ultra è stato posizionato di lato. In questo caso, il dispositivo ha mostrato solo lievi ammaccature sulla scocca in titanio, senza ulteriori danni significativi. Pertanto, nonostante la sua costruzione robusta, il top di gamma di Samsung non è immune ai gravi danni provocati da cadute accidentali, specialmente se colpito frontalmente o sul retro.