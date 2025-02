Samsung Galaxy S25 Edge: il micro spessore non sarà l'unico punto di forza

Samsung Galaxy S25 Edge, precedentemente noto come S25 Slim, è stato annunciato con grande enfasi durante l’ultimo evento Unpacked.

Il dispositivo non porta a termine uno stravolgimento assoluto rispetto agli altri modelli della serie Samsung Galaxy S25 ma promette di distinguersi per una perfetta combinazione di design innovativo e specifiche tecniche da non sottovalutare.

Samsung Galaxy S25 Edge sarà incredibilmente leggero, oltre che super sottile

A bordo di Samsung Galaxy S25 Edge dovremmo quasi certamente trovare una batteria da 3.900 mAh: capacità che, seppur non strabiliante rispetto ai 4.900 mAh dell’S25 Plus ed ai 5.500 mAh dell’S25 Ultra, sembra più che adeguata per un dispositivo che si preannuncia incredibilmente sottile, con uno spessore inferiore ai 6 mm.

A rendere il tutto ancora più impressionante è il peso: con dimensioni pari 158,2 x 75,5 mm, Samsung Galaxy S25 Edge sarà sì più grande dell’S25 base ma, allo stesso tempo, più leggero rispetto ai 162 grammi di quest’ultimo modello. Un traguardo assolutamente non scontato, considerando che lo schermo potrebbe aggirarsi intorno ai 6,8 pollici.

Il design ultra-sottile e leggero rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello di questo smartphone Samsung ma le incognite non mancano. L’azienda dovrà essere in grado di bilanciare estetica e prestazioni, soprattutto in termini di autonomia. Riuscendo a mantenere queste promesse, l’S25 Edge potrebbe offrire un’esperienza utente unica, con una sensazione al tatto che non farebbe rimpiangere i più blasonati top di gamma.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le indiscrezioni più recenti confermano un sistema a doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP. A guidare il tutto ci sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite, abbinato a 12 GB di RAM e, ovviamente, alla sopracitata batteria da 3.900 mAh. Il prezzo resta un’incognita ma, ovviamente, Samsung dovrà trovare un posizionamento congeniale per competere con altre attese proposte, fra cui l’iPhone 17 Air.

Sul fronte della disponibilità, si parla di un possibile lancio nel secondo trimestre del 2024, ma non è escluso il debutto di Samsung Galaxy S25 Edge nel mese di aprile.