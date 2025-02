Samsung Galaxy S24 FE: la One UI 7 è lontana ma non lontanissima

Al momento, la versione stabile della One UI 7 è disponibile solo per la nuova serie dei Samsung Galaxy S25, ma l’aggiornamento raggiungerà presto anche altri dispositivi, tra cui i Galaxy S24.

Questi ultimi, infatti, hanno rappresentato un vero e proprio banco di prova per la One UI 7 negli ultimi mesi. Tra i modelli che, pur non essendo stati inclusi nel programma beta, sono in coda per ricevere l’aggiornamento stabile c’è anche il Samsung Galaxy S24 FE.

Quando arriverà la One UI 7 su Samsung Galaxy S24 FE?

Secondo una nuova indiscrezione diffusa da @tarunvats33, Samsung Galaxy S24 FE potrebbe iniziare a ricevere la versione stabile della One UI 7 a partire dal 31 marzo. Tuttavia, è bene non farsi troppe illusioni: le date di rilascio dei firmware sono quasi sempre indicative e soggette a cambiamenti, soprattutto a causa di imprevisti che possono sorgere durante lo sviluppo. Samsung, infatti, evita di annunciare date precise per gli aggiornamenti, optando per un approccio più cauto.

In altre parole, il 31 marzo potrebbe essere una data da tenere d’occhio, ma è consigliabile non alzare troppo le aspettative, poiché potrebbero esserci ritardi o improvvisi cambi di programma. Detto questo, è possibile che Samsung stia lavorando per rispettare la suddetta scadenza, ma non ci sono garanzie che il piano vada a buon fine.

Un altro dettaglio da considerare è che, qualora Samsung Galaxy S24 FE dovesse iniziare a ricevere la One UI 7 dal 31 marzo, è quasi certo che i modelli S24, S24+ ed S24 Ultra lo otterranno prima. Questi dispositivi, infatti, hanno già accesso alla versione beta di One UI 7, rendendo improbabile che la variante Fan Edition li preceda.

Restiamo in attesa di ulteriori novità. Nel frattempo, vi suggeriamo di leggere un altro articolo che abbiamo pubblicato oggi, relativo agli smartphone Samsung per i quali la One UI 7 rappresenterà l’ultimo grande aggiornamento del sistema operativo.