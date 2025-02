Samsung Galaxy S26 Ultra: spunta l'idea della fotocamera frontale invisibile

Samsung Galaxy S25 Ultra ha mantenuto il classico foro per la fotocamera frontale: soluzione introdotta nel 2018 e adottata dalla serie Galaxy S nel 2019.

Nell’attuale panorama tech, 6 anni rappresentano di fatto un’eternità e Samsung lo sa bene. Per questo, secondo alcune indiscrezioni, l’azienda starebbe già testando un design innovativo per il Galaxy S26 Ultra, che potrebbe abbandonare il foro nello schermo in favore di una fotocamera frontale al di sotto del display.

Addio alla punch-hole camera con Samsung Galaxy S26 Ultra?

Questa tecnologia, già sperimentata con il Samsung Galaxy Z Fold 3, punta a nascondere la fotocamera sotto lo schermo, riducendo la densità dei pixel in quell’area per permettere alla luce di filtrare. Il risultato è un’esperienza visiva più immersiva, senza interruzioni.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori: le fotocamere UDC, almeno per ora, non raggiungono la qualità delle tradizionali fotocamere frontali. Nonostante i progressi fatti dal 2021, quando tale tecnologia è stata introdotta, e nonostante l’intelligenza artificiale di Samsung per migliorare le immagini, le foto scattate con una fotocamera sotto il display restano un passo indietro rispetto a quelle con un sistema punch-hole.

La scelta di adottare questa soluzione sul Samsung Galaxy Z Fold 6 ha senso, dato che il dispositivo dispone di cinque fotocamere, inclusa una seconda lente frontale da 10 MP. Tuttavia, per Samsung Galaxy S26 Ultra, che punta a un design più essenziale, potrebbe non essere l’alternativa ideale.

Oltre alla fotocamera sotto il display, si parla di altre innovazioni per il Galaxy S26 Ultra, come una tecnologia di stacking per la batteria e uno schermo più luminoso ed efficiente. Con il lancio previsto tra un anno, è ancora presto per trarre conclusioni definitive, ma una cosa è certa: Samsung è stata accusata di aver introdotto ben poche innovazioni sugli ultimi Galaxy S25 e, pertanto, serve un deciso cambio di rotta.