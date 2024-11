Samsung Galaxy S25: è in arrivo la funzione che farà felici i gamer

Samsung si prepara a rivoluzionare l’esperienza di gioco su smartphone con la futura serie dei Galaxy S25, puntando su un perfetto mix di hardware e funzionalità software.

Un enorme contributo verrà fornito dal chip Snapdragon 8 Elite, che promette un significativo salto in avanti nelle prestazioni.

Tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe lavorando anche ad una nuova modalità di gioco disponibile con One UI 7, volta ad offrire un gameplay ancora più fluido grazie alla tecnologia di interpolazione dei frame.

Massima fluidità di gioco su Samsung Galaxy S25

Un’immagine condivisa su X (Twitter) dal leaker Jukanlosreve indica che questa modalità di gioco per i nuovi Samsung Galaxy S25 permetterebbe di aumentare la frequenza delle immagini al secondo, ad esempio portando i giochi da 60 Hz a 120 Hz. Questo miglioramento sarebbe possibile grazie all’integrazione della tecnologia Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME 2.0) di Qualcomm, che permette di raddoppiare il frame rate nei giochi ma senza incidere significativamente sul consumo energetico o sul surriscaldamento del dispositivo:

Se confermata, questa funzionalità rappresenterebbe un punto di svolta per gli appassionati di gaming su smartphone. Qualcomm, infatti, sottolinea che l’AFME 2.0 è progettata per mantenere un’elevata efficienza energetica senza rinunciare a prestazioni grafiche straordinarie. Sebbene non sia una novità assoluta nel panorama mobile, ricordando ad esempio la tecnologia Frame Booster di Samsung ed il sistema di interpolazione adottato con OnePlus 12, la proposta della casa sudcoreana potrebbe alzare ulteriormente l’asticella.

L’utilizzo dell’AFME 2.0, di logica, potrebbe essere riservato ai Samsung Galaxy S25 equipaggiati con chip Snapdragon, escludendo di fatto i modelli che eventualmente adotterebbero altri processori.