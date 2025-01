Samsung Galaxy S25: cosa c'è nella confezione di tutti e tre i modelli

Dopo mesi di trepidante attesa e indiscrezioni, la serie dei Samsung Galaxy S25 è stata finalmente svelata al grande pubblico.

I nuovi modelli, ed in particolare il Samsung Galaxy S25 Ultra, sono pronti a contendersi il titolo di migliore smartphone dell’anno e presto saremo in grado di testarne con mano le reali potenzialità.

Chiunque abbia avuto la prontezza di preordinare questi smartphone Samsung si starà già chiedendo cosa c’è nella confezione e, soprattutto, cosa non c’è.

Samsung Galaxy S25: è il momento dell’unboxing

Aprendo la scatola di un qualunque modello della serie Samsung Galaxy S25 sarà disponibile lo smartphone (ovviamente), un cavo USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, uno strumento per l’estrazione della SIM e i consueti inserti cartacei. Nel caso dell’S25 Ultra, di logica, sarà compresa anche la S Pen.

Purtroppo, la confezione non includerà l’alimentatore, gli auricolari e nemmeno una custodia protettiva. Ormai è da tanto che Samsung, al pari di altri produttori, ha deciso di eliminare il caricabatterie dalle confezioni, ed anche gli auricolari sono un ricordo del passato. Certo, una custodia protettiva sarebbe stata gradita, almeno come soluzione temporanea, in attesa di acquistare una cover più robusta e personalizzata. In ogni caso, le custodie ufficiali sono già in commercio, quindi non si tratta di un problema insormontabile.

Entrando più nel dettaglio del processo di ricarica, i possessori di un Samsung Galaxy S24 o S23 possono stare tranquilli: il loro alimentatore è perfettamente compatibile con i nuovi modelli. La serie S25 mantiene le stesse specifiche di ricarica dei rispettivi predecessori: il modello base supporta la ricarica cablata a 25W, mentre i modelli Plus e Ultra arrivano fino a 45W.

Quindi, se avete un caricabatterie di uno dei modelli passati, non sarà necessario acquistarne altri. Tuttavia, chi possiede un alimentatore più datato potrebbe non riuscire a sfruttare appieno la velocità di ricarica dei Samsung Galaxy S25: in quel caso, un upgrade potrebbe essere consigliabile.