Samsung Galaxy S25: basteranno 128GB per il modello più economico?

La serie Samsung Galaxy S25, attesa per il prossimo mese, continua a generare curiosità per via delle nuove informazioni condivise online, questa volta riguardanti le opzioni di archiviazione. Secondo quanto emerso, Samsung Galaxy S25 in versione standard offrirà due alternative: una da 128 GB e l’altra da 256 GB di memoria interna.

Per molti, questa scelta potrebbe risultare poco entusiasmante, soprattutto considerando come diversi concorrenti, tra cui OnePlus e Xiaomi, abbiamo già alzato l’asticella offrendo 256 GB come opzione di base. Anche alcuni smartphone più economici riescono ad includere questa capacità, rendendo la decisione di Samsung piuttosto insolita.

Samsung Galaxy S25: questa scelta non convince

Ciò che stupisce è il fatto che questa configurazione di memoria non sia cambiata per ben sei generazioni consecutive, fin dal Galaxy S10e lanciato nel 2019. Prima ancora, Samsung compensava tale limitazione con la possibilità di espandere lo spazio disponibile tramite schede microSD, una funzionalità che oggi non è più presente nei modelli di punta. Una situazione che potrebbe far storcere il naso ai consumatori interessati al modello standard, soprattutto considerando il prezzo di partenza della serie Galaxy S. A conti fatti, molti si aspettavano un cambio di passo più netto da parte dell’azienda sudcoreana per restare competitiva in un mercato sempre più esigente.

Passando alle altre varianti, Samsung Galaxy S25 Ultra e Samsung Galaxy S25 Plus offriranno configurazioni di memoria più generose, che arrivano fino a 512 GB in quest’ultimo caso e addirittura 1 TB per il top di gamma. Tuttavia, è chiaro che chi desidera più spazio dovrà pagare un sovrapprezzo non indifferente. Sebbene l’archiviazione cloud possa rappresentare una soluzione per liberare memoria sul dispositivo, molti utenti preferirebbero una maggiore capacità in locale per una gestione più pratica ed immediata dei file. Resta quindi da vedere se Samsung riuscirà a convincere gli utenti con le altre innovazioni attese, compensando un dettaglio tecnico che sembra ormai superato dalla concorrenza.