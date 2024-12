Samsung Galaxy S25: ci sono ottime notizie per la ricarica wireless

La serie Samsung Galaxy S25, in arrivo a gennaio, sembra destinata a compiere un importante passo avanti nell’ambito della ricarica wireless.

L’introduzione dello standard Qi2 rappresenta un’innovazione degna di nota, poiché questa tecnologia utilizza magneti per un allineamento più preciso tra il dispositivo ed il caricabatterie, rendendo il processo di ricarica wireless più rapido ed efficiente.

Sebbene Apple abbia già adottato il Qi2 fin dal lancio dell’iPhone 12, e considerando che fra gli smartphone Android solo HMD Skyline lo supporti al momento, la scelta di Samsung potrebbe incidere nettamente sulle scelte degli altri produttori.

Ricarica wireless più veloce sui Samsung Galaxy S25

Grazie all’adozione dello standard Qi2, i Samsung Galaxy S25 garantiranno una ricarica wireless fino a 15 W: un miglioramento significativo, anche se ancora lontano dalle prestazioni di molti caricabatterie cablati.

A tale riguardo, proprio per quanto concerne la ricarica cablata, pare invece che Samsung voglia mantenere un approccio conservativo. Infatti, il modello base della serie Galaxy S25 continuerà a supportare la ricarica a 25 W, utilizzando l’adattatore EP-TA800, già visto nelle generazioni precedenti. Sebbene i Samsung Galaxy S25 Ultra e Plus offriranno un’opzione più veloce con una ricarica cablata da 45 W, la concorrenza è già molto più avanti. Anche Apple, storicamente più lenta in questo campo, ha raggiunto Samsung nelle prestazioni della ricarica cablata.

Relativamente alla batteria, invece, non ci sono grandi novità. A differenza di molti brand cinesi che adottano la tecnologia Si/C per aumentare la capacità, senza però sacrificare lo spazio, Samsung dovrebbe mantenere le stesse dimensioni delle batterie viste nella serie Galaxy S24. In tale ambito, gli unici miglioramenti attesi per i nuovi Samsung Galaxy S25 dipenderanno dall’efficienza energetica del nuovo chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.