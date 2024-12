Samsung Galaxy S24 Ultra: perché il display si rovina così velocemente?

Samsung Galaxy S24 Ultra si è distinto fin dal suo debutto come uno dei migliori flagship Android, ma alcuni utenti stanno riscontrando un problema alquanto insolito con il display.

Nonostante l’introduzione del vetro Corning Gorilla Armor, capace di ridurre notevolmente i riflessi e di migliorare la leggibilità in ogni condizione di luce, alcune segnalazioni riportano un rapido deterioramento per il rivestimento del display.

Un dettaglio che, nel caso di uno smartphone top di gamma di casa Samsung, non può certo essere ignorato.

Cosa sta succedendo ai display di Samsung Galaxy S24 Ultra

Diversi utenti hanno condiviso la loro esperienza sui social, mostrando le condizioni dei loro rispettivi Samsung Galaxy S24 Ultra:

I problemi principali sembrano legati al rivestimento oleorepellente, che dovrebbe aiutare a mantenere il display pulito riducendo impronte e macchie di unto. Tuttavia, il passaggio frequente delle dita ha determinato, in alcuni casi, l’insorgere di evidenti segni di usura. Il risultato è sotto i vostri occhi: lo schermo di Samsung Galaxy S24 Ultra appare sporco ed oleoso. Inoltre, si osservano segni superficiali che sembrano graffi ma che, in realtà, derivano dal deterioramento anomalo.

Tali segnalazioni mettono in dubbio l’effettiva durabilità del rivestimento, che in circostanze normali dovrebbe mantenere le sue proprietà per almeno un anno. È importante sottolineare che non tutti i possessori di Samsung Galaxy S24 Ultra hanno riscontrato simili problemi. Tuttavia, la presenza di un certo numero di casi mette in discussione la qualità complessiva di un dispositivo così costoso e prestigioso.

Il deterioramento precoce del rivestimento oleorepellente non è accettabile per uno smartphone come Samsung Galaxy S24 Ultra: l’azienda dovrà monitorare il problema e, possibilmente, lavorare per fare in modo che simili imprevisti non si ripetano con il suo prossimo flagship, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe portare con sé numerosi miglioramenti rispetto al predecessore.