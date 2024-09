Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy Book 4 in regalo: ultime ore per la promo su Amazon

Termina il 5 settembre la promozione con cui è possibile ottenere un notebook Galaxy Book 4 in regalo con l’acquisto di un Samsung Galaxy S24 Ultra. Il top di gamma di Samsung è ora disponibile in offerta su Amazon, con la possibilità di acquistare la versione da 512 GB al prezzo scontato di 1.299 euro, con il 20% di sconto sul listino, ricevendo anche il notebook Samsung in regalo.

Da notare, inoltre, che chi ha un abbonamento Prime Student, servizio disponibile anche con un mese di prova gratuita, può ottenere 100 euro di sconto extra sull’acquisto dello smartphone. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, l’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 12 mesi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il top di gamma da prendere

La scheda tecnica del Galaxy S24 Ultra ha tutto quello che serve per poter garantire prestazioni elevate, in ogni contesto di utilizzo. Tra le specifiche troviamo:

un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz

con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM

fino a 1 TB di storage UFS 4.0

una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel

il sistema operativo Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti

la S-Pen inclusa

Con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il Galaxy S24 Ultra 512 GB al prezzo scontato di 1.299 euro e con possibilità di pagare in 12 rate. C’è anche uno sconto extra di 100 euro per gli utenti Prime Student. Per chi effettua l’acquisto entro il 5 settembre, inoltre, c’è il Galaxy Book 4 in regalo (la versione proposta del notebook è dotata di processore Core i3 1315U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD).

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.